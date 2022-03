OGCN-PSG : Andy Delort et le «match référence» des Aiglons

La suite après cette publicité

Petite sensation de ce samedi soir en Ligue 1, l'OGC Nice a battu le Paris Saint-Germain sur le fil (1-0), dans le cadre de la 27ème journée du championnat de France. Dans un choc globalement décevant entre le leader et le troisième du classement avant le coup d'envoi, c'est Andy Delort qui a délivré les Aiglons à l'Allianz Riviera. Présent au micro de Canal + juste après le coup de sifflet final, l'attaquant algérien n'a pas caché sa joie.

« On attendait ce match référence, on est dans le sprint final d'une belle saison. Il arrive au bon moment face à une belle équipe. On monte de plus en plus fort, on est très content, on l'a bien préparé, c'est une belle petite semaine (après la qualification en finale de Coupe de France, NDLR). Christophe Galtier ? C'est le meilleur coach de Ligue 1, j'espère qu'il va rester avec nous longtemps. Paris ? il faut être régulier tout le match. On leur a fait mal, on est efficaces, c'est ce qui a fait la différence ce soir. » Delort et les Niçois savourent.