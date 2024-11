EdF : un doute sur la présence de Kylian Mbappé

Décidément, le flou escorte les dernières semaines de Kylian Mbappé. Et cela touche même l’équipe de France. L’attaquant avait fait l’impasse du rassemblement précédent en octobre, ce qui avait débouché sur un voyage plus que controversé en Suède, aux conséquences encore inconnues, et il n’est pas dit qu’il fasse son retour à la trêve internationale prévue la semaine prochaine.

La suite après cette publicité

En effet, selon RMC, le doute est permis sur la présence de Mbappé dans la liste de Didier Deschamps, qui sera communiquée ce jeudi à 14 heures. Le staff des Bleus n’a pas encore confirmé sa venue, et tout pourrait se jouer dans un échange prévu entre le sélectionneur national et le joueur de 25 ans. Va-t-il le laisser pour la deuxième fois consécutive à Madrid pour l’aider à retrouver son meilleur niveau ? Réponse définitive demain.