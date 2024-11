Barça-Brest : Hansi Flick est aux anges

Hansi Flick était particulièrement énervé dernièrement. La mauvaise prestation du Barça face au Celta avait clairement fâché le coach, qui a poussé une gueulante dans le vestiaire selon les médias catalans. La réaction de ses joueurs face à Brest était donc clairement attendue, et on peut dire que la bande de Pedri n’a pas déçu avec une victoire 3-0. Après le match, l’entraîneur blaugrana était donc satisfait.

« Je suis très content, on a mérité ces 3 buts. On aurait pu en marquer plus. Mais je suis heureux. Après le match à Vigo, cette prestation est géniale. L’équipe a aidé Robert à marquer, ce que fait l’équipe est merveilleux », a expliqué le tacticien allemand devant les caméras de Movistar. De quoi se rassurer et ne pas laisser la crise s’installer…