Jeux Olympiques : l’Argentine fait venir des supporters violents en France !

On le sait, c’est une rivalité qui a pris énormément d’ampleur depuis la dernière finale de Coupe du Monde. Et les récentes polémiques liées au chant raciste entonné par plusieurs internationaux argentins lors du sacre en Copa América ont logiquement accentué cette rivalité. Vendredi, la France et l’Argentine seront encore face à face, à l’occasion des quarts de finale de l’épreuve de foot aux Jeux Olympiques.

Un duel qui s’annonce tendu. Du côté français, il y aura notamment volonté de se venger, en quelque sorte, de cette polémique raciste. « L’Argentine, ce sont les derniers champions du monde, une équipe qui se retrouve toujours en finale des tournois qu’elle dispute. Mais pour l’instant, on va célébrer la qualification et on rentrera doucement dans ce match-là ensuite. Avec ce qui s’est passé récemment, tous les Français sont touchés. On verra ce qui va se passer en quart », lançait Jean-Philippe Mateta mardi soir, après la victoire 3-0 contre la Nouvelle-Zélande.

Danger en tribunes ?

Un duel qui risque aussi d’être tendu en tribunes… Comme le révèle le journal El Semanario de Junin, journal local de la ville de Junin, la Fédération Argentine va faire venir, jusqu’à Paris, des barras bravas - groupes ultras parfois très violents - de plusieurs clubs pour ce match, dont certains de Sarmiento (le club local), mais aussi de River Plate, de Boca Juniors ou de San Lorenzo, entre autres. Certains de ces supporters sont très violents et à l’origine de nombreux débordements devenus fréquents dans le football argentin, en plus de participer à d’autres activités illicites à côté du football.

Une pratique fréquente du côté de l’AFA, qui a l’habitude de faire voyager ces barras bravas partout dans le monde pour épauler l’Albiceleste, tous frais payés et comme seule condition d’avoir un passeport à jour pour pouvoir se déplacer. Mais c’est aussi un déplacement massif d’Argentins qui entraîne forcément de gros risques au niveau sécuritaire, surtout dans ce climat de tension entre les deux pays. Un avion affrété par l’AFA rempli de supporters devrait donc arriver à Bordeaux vendredi avant le match. Affaire à suivre…