Marcel Desailly dézingue Paul Pogba

Ce mardi soir, Manchester United s'est fait sortir de la Ligue des Champions par l'Atlético de Madrid. Remplaçant au coup d'envoi, Paul Pogba a finalement fait son apparition sur la pelouse d'Old Trafford en remplaçant Bruno Fernandes à la 67e minute. N'apportant pas grand chose, il n'est pas parvenu à changer le cours du match. S'il estime qu'«en termes de qualité intrinsèques, il n'est pas possible de comparer Pogba à Fred, McTominay ou Matic,» Marcel Desailly n'a cependant pas mâché ses mots sur le milieu français au micro de beIn Sports Angleterre.

Le champion du monde 1998 reproche à son homologue de 2018 de disparaître quand la pression est au plus fort et de ne pas être assez concerné par les efforts défensifs : «quand tout va bien, il est fantastique, mais quand les choses ne se passent pas bien, il n'apporte pas ce que les gens attendent de lui et en même temps, il va un peu tricher. Il ne va pas se replier pour aider ses coéquipiers avec l'intensité défensive dont l'équipe aurait besoin.»