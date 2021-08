OM : Newcastle United envoie une dernière offre pour Boubacar Kamara

La suite après cette publicité

Si l'Olympique de Marseille a effectué un recrutement convaincant cet été avec les arrivées de Konrad de la Fuente, Gerson, Cengiz Ünder, Leonardo Balerdi, Mattéo Guendouzi, Luan Peres, William Saliba, Pau Lopez, Pol Lirola et Pedro Ruiz Delgado, l'objectif est maintenant de vendre rapidement afin de trouver des liquidités et de débloquer quelques dossiers.

Le club olympien mise toujours sur les départs de Boubacar Kamara et de Duje Caleta-Car pour se renforcer économiquement. Mais les deux joueurs défensifs n'ont toujours pas bougé. Le Croate refuserait toujours de rejoindre Wolverhampton et la Premier League, à moins d'une offre salariale plus satisfaisante pour lui.

L'OM doit attendre pour enrôler Harit

Concernant Boubacar Kamara, une dernière offre de Newcastle United aurait été émise ce mardi, comme le révèle Le Phocéen. Le montant n'a pas encore fuité, mais le milieu de terrain de 21 ans ne serait pas très partant pour s'engager avec le pensionnaire de Premier League. Selon nos informations, Wolverhampton a imité les Magpies en passant à l'offensive pour l'international Espoirs tricolore. La bataille entre les deux écuries fait même rage en coulisses. Sous contrat avec l'OM jusqu'en 2022, Kamara fera sans doute l’objet d’un pressing de ses dirigeants pour qu'il prolonge, car l’OM ne souhaite pas le laisser partir libre, comme ce fut le cas avec Florian Thauvin.

Si Boubacar Kamara était amené à partir, cela libèrerait une place pour une nouvelle arrivée dans la cité phocéenne. Alors qu'Amine Harit s'est déjà entraîné avec une partie du groupe marseillais, son arrivée pourrait être compromise si aucun départ n'est encore acté avant ce mardi soir.