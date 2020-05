L'Inter pourrait récupérer deux joueurs du PSG dans l'opération Mauro Icardi

Les intentions du Paris Saint-Germain concernant Mauro Icardi semblent assez claires. Le club de la capitale souhaite conserver l'attaquant prêté par l'Inter, auteur de 20 réalisations en 31 apparitions toutes compétitions pour sa première (et probablement pas dernière) saison sous la tunique parisienne. Même si sa relation avec Thomas Tuchel ne serait pas au beau fixe, les décideurs parisiens sont convaincus qu'il faut s'offrir définitivement le joueur.

Ainsi, la presse italienne dévoilait de nouvelles informations sur l'ancien pensionnaire de La Masia vendredi. On apprenait ainsi que le Paris Saint-Germain souhaitait négocier le prix du joueur à la baisse, la faute à l'impact du coronavirus sur les finances des formations européennes qui rend cette option d'achat de 70 millions d'euros assez conséquente, alors qu'elle semblait être une bonne affaire il y a quelques mois. La Gazzetta Dello Sport évoquait même la possibilité d'un échange, pratique qui sera monnaie courante cet été, pour faire baisser le prix.

Draxler et Paredes pour faire baisser le prix d'Icardi ?

Dans son édition du jour, le quotidien l'Equipe confirme ce qui a été dit en Italie au sujet des discussions, menées par Leonardo, pour négocier une petite ristourne avec le club transalpin. Le Brésilien estime qu'au vu de ce nouveau marché, l'attaquant de 27 ans ne vaut pas autant d'argent. Et ça tombe bien, Antonio Conte ne comptant pas sur lui, l'Inter pourrait accepter. Le média évoque une somme comprise entre 30 et 50 millions d'euros.

Mais ce n'est pas tout, puisque toujours selon les sources du journal, l'Inter pourrait en profiter pour récupérer des joueurs du côté de Paris. Le média cite ainsi Julian Draxler, qui avait été proposé aux Lombards l'hiver dernier, et Leandro Paredes, dont le profil correspond à ce que souhaite recruter la formation milanaise. Voilà qui pourrait donc convaincre les Intéristes, alors que les plans du joueur et de son agent/compagne, Wanda Nara, restent cependant encore un peu flous, puisque la Juventus et Naples seraient aussi sur le coup...