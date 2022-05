Real Madrid : Carlo Ancelotti veut préserver Karim Benzema

La suite après cette publicité

D'ores et déjà sacré champion d'Espagne, le Real Madrid s'est incliné (0-1) sur la pelouse de l'Atlético de Madrid en clôture de la 35ème journée de Liga. Remplaçant au coup d'envoi, Karim Benzema n'est pas entré en jeu et Carlo Ancelotti s'en est expliqué au coup de sifflet final. «La priorité aujourd'hui était évidemment de ne pas se blesser, de donner des minutes à ceux qui en méritent plus, et ce sera la même chose pour les deux prochains matches. Jeudi, nous allons voir des joueurs qui n'ont pas joué aujourd'hui, comme Karim (Benzema), Modric, Vinicius, et tous ceux-là. Contre Cadix, nous ferons également des rotations», a ainsi déclaré le technicien italien avant de poursuivre.

«L'objectif est clair pour nous, ces matchs permettent de garder un rythme élevé en vue de la finale de la Ligue des champions. Oui, Benzema était fatigué. Il n'avait pas bien récupéré pour ce match et la première chose que je dois essayer est d'éviter les blessures. Si un joueur est fatigué, je ne vais pas le faire jouer. Luka (Modric) aussi. C'est pourquoi je n'ai pas voulu prendre de risques, donc je ne l'ai pas fait jouer». Le message est clair. Avec une finale prévue le 28 mai prochain face aux Reds, le Real ne veut prendre aucun risque.