Francfort : deux cadors européens prêts à passer à l’action pour Jesper Lindström

Jesper Lindström suscite les convoitises en Europe ! Après des débuts timides, le milieu de terrain danois s’est progressivement imposé au sein de l’effectif de l’Eintracht Francfort, en témoigne une saison plus que correcte au regard de ses statistiques personnelles (7 buts, 4 passes décisives en 27 matchs de Bundesliga lors de l’édition 2022-2023). C’est en tout logique que certains cadors européens se sont penchés récemment sur la situation du jeune joueur de 23 ans, à savoir le Milan AC et Newcastle United comme le rapporte Bild. Mais pour l’attirer dans leurs filets, les deux formations vont devoir se plier aux exigences de leur homologue allemand.

En effet, le tabloïd allemand ajoute que les Aigles ont dernièrement repoussé une première offensive du RB Leipzig à hauteur de 25 millions d’euros pour l’ancien joueur de Bröndby IF. L’écurie allemande réclame entre 30 et 40 millions d’euros pour céder son protégé. De son côté, Jesper Lindström pourrait être tenté par un départ et potentiellement évoluer au sein d’une formation qualifiée pour la Ligue des champions. Pour rappel, L’Eintracht Francfort a terminé à la 7ème place du championnat d’Allemagne et se retrouve privé de toutes compétitions européennes la saison prochaine.

