La presse européenne charge le PSG, l’Europe attend Kylian Mbappé au tournant

Le PSG chargé par la presse

Le PSG s’est une nouvelle fois incliné en Ligue des Champions, 1-0 face au Bayern Munich. « Le déclassement », titre L’Équipe ce matin. « Le PSG ne semble plus invité dans la table des meilleurs », écrit le journal qui ajoute que Paris est « proche du vide ». « Paris se débat mais s’enfonce », placarde Le Parisien de son côté. L’horizon européen s’assombrit encore un peu plus. Pour Stéphane Dalmat, ancien milieu parisien, c’est « la plus faible équipe du PSG version QSI ». Pour Le Parisien, « un leader ne devrait pas faire ça ». C’est bien Ousmane Dembélé qui est pointé, lui qui a plombé le PSG avec ses deux cartons jaunes et sa sortie prématurée. Pour Safonov, il a remplacé Donnarumma et sa prestation est contrastée : des parades, mais une erreur sur le but munichois. Pour Marca, c’est clair, « Paris est dans le pétrin ». La Gazzetta dello Sport parle du « désastre parisien ». Luis Enrique assume ce revers, c’est lui le responsable, pas ses joueurs. « Vous avez trouvé le coupable, j’accepte les critiques », a-t-il expliqué à la presse. Pour Nasri, « c’est trop facile de tomber sur Luis Enrique ». Le fautif, c’est Luis Campos qui selon lui ne recrute « que des pipes ». Cette troisième défaite en cinq matchs de C1 envoie provisoirement les Parisiens à la 26e de cette compétition. 4 points en 5 journées, il faudra remporter au moins deux des trois derniers matchs pour se qualifier et échapper à la catastrophe.

Kylian Mbappé doit se montrer

Le Real Madrid voudra une victoire ce soir, mais c’est face à un gros morceau : Liverpool. « Anfield réclame le meilleur Mbappé » écrit AS qui attend le Français au tournant, surtout après la blessure de Vinicius Jr. Pour le Parisien, Kylian Mbappé est le « leader d’une équipe sans défense et en danger ». Pour Abendzeitung, Mbappé devra « sortir du marasme ». Le média allemand décrit un Mbappé qui semble avoir retrouvé sa motivation et sa sérénité, malgré les rumeurs autour de sa vie privée. L’entraîneur Carlo Ancelotti a également souligné la bonne forme de Mbappé, réfutant les spéculations sur des problèmes de santé mentale. Jude Bellingham est aussi monté au créneau pour défendre son coéquipier. « La façon de jouer change, mais j’ai montré que je pouvais m’adapter. Kylian va toujours bien, ses critiques sont exagérées. » a précisé l’Anglais.

Manchester City en enfer

Cap sur l’Angleterre désormais avec Manchester City qui « atteint un niveau encore plus bas », titre le Daily Mail. Manchester City plonge encore un peu plus dans la crise après un spectaculaire effondrement en Ligue des Champions. Malgré une avance de 3-0 contre Feyenoord, les hommes de Pep Guardiola ont concédé un match nul 3-3, portant leur série sans victoire à six rencontres. Haaland, auteur d’un doublé, et Gundogan, avaient placé City en position idéale, mais des buts tardifs de Hadj-Moussa, Gimenez et Hancko ont réduit l’Etihad au silence. Pour Marca, Manchester City est « dans une crise interminable ». Maîtres de leur destin à 15 minutes de la fin, les Cityzens continuent de chercher des réponses à cette période sombre.