PSG - FC Nantes : les compositions probables

Dernier rendez-vous avant Munich. Ce samedi soir pour le compte de la 26e journée de Ligue 1, le PSG reçoit le FC Nantes (21h) pour ce qui est l’ultime répétition en prélude du 8e de finale retour de Ligue des Champions mercredi. En plus de la nouvelle histoire qui vient d’éclater concernant Achraf Hakimi, le club de la capitale doit faire face à pas mal d’absences. Il y a celle du Marocain, de retour de blessure, de Kimpembe, dont la saison s’est terminée dimanche dernier sur la pelouse du Vélodrome, de Neymar, qui va manquer le Bayern, et de Verratti.

Galtier doit donc une nouvelle fois changer ses plans mais on devrait peu ou prou retrouver l’équipe qui a battu Marseille. L’entraîneur l’a même confié, on reverra le 3-5-2 d’ici la fin de saison. Donnarumma démarrerait dans le but, protégé par une défense composée de Marquinhos, Ramos et Danilo. Une petite incertitude demeure sur la place du Brésilien et de l’Espagnol. Si le capitaine a constamment pris l’axe cette saison, il a échangé avec son partenaire dimanche dernier. Il s’agit de petits réglages.

Le PSG devrait maintenir sa défense à trois

Dans l’entrejeu, on devrait retrouver Vitinha, aligné devant la défense avec à sa droite un petit cran plus haut, Zaïre-Emery, et à sa gauche Fabian Ruiz. Le joueur formé au club profite pleinement de l’absence de Verratti, tout comme Mukiele avec Hakimi. Nuno Mendes est pressenti pour démarrer sur le côté gauche. Enfin devant, sans surprise, Leo Messi et Kylian Mbappé seront associés et espèrent poursuivre sur le même rythme qu’il y a six jours.

En face, le FC Nantes arrive avec la confiance d’une qualification en demi-finale de Coupe de France mais également l’urgence de points en championnat. Ils n’ont que 7 unités d’avance sur la zone rouge. Le capitaine Lafont est attendu dans le but avec une défense renforcée composée de droite à gauche de Centonze, Girotto, Castelletto, Pallois, qui est de retour, et Hadjam, Merlin étant toujours indisponible. Sissoko, Chirivella et Moutoussamy sont annoncés titulaires en soutien d’un duo offensif Blas, derrière Mohamed. Delort ne sera pas présent ce soir.

