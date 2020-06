Bundesliga : le Borussia Mönchengladbach se fait surprendre à Fribourg

Lancement de cette 30e journée de Bundesliga ce soir avec la défaite surprise du Borussia Mönchengladbach sur la pelouse de Fribourg, sur le score de 1-0. La faute à un petit but de Petersen juste avant l'heure de jeu (58e), qui empêche les visiteurs de monter sur le podium. Ils sont 4e ce soir à deux points du RB Leipzig.

Les locaux non plus ne grimpent pas au classement mais ils renforcent leur 8e place. À noter également dans cette rencontre où Ramy Bensebaini, Marcus Thuram et Alassane Pléa étaient encore titulaires, l'expulsion directe de l'ancien attaquant de l'OGC Nice (67e).