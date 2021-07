AC Milan : Franck Kessié scelle son avenir

Sous contrat avec l'AC Milan jusqu'à l'été 2022, Franck Kessié est en pleine négociation pour une possible prolongation. Si le dossier prend plus de temps en raison de sa participation aux Jeux olympiques avec la sélection, l'international ivoirien (44 capes) n'a pas hésité à rassurer la direction rossonera sur son avenir en Lombardie : «Je suis fier d'avoir choisi Milan et je n'ai pas l'intention de partir. Au contraire, je veux rester pour toujours, a-t-il affirmé en conférence de presse à Tokyo. [...] Je ne veux que Milan, Maldini et Massara connaissent mes pensées. J'adore quand les ultras scandent "un président, il n'y a qu'un président...". Eh bien, je veux en être un pour la vie. Au moins dans le football...»

Dans un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport, le milieu de terrain de 25 ans avait déjà tenté d'apaiser les supporters milanais : «Je comprends les fans, mais ne vous inquiétez pas, je tiens toujours parole. Dès que les Jeux olympiques seront terminés, je retournerai à Milan et nous nous installerons, il n'y aura pas de problèmes. Après les JO, Milan m'aura aussi longtemps qu'il le voudra».