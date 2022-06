Chelsea : la porte de sortie est ouverte pour Romelu Lukaku !

Et si on tenait là le feuilleton de l'été en Angleterre et en Italie ? On disait d'ailleurs déjà la même chose l'été dernier, et finalement, Lukaku avait bien quitté la Lombardie pour revenir à Londres. Seulement, sa deuxième aventure chez les Blues n'a pas été une franche réussite, lui qui n'a inscrit que 8 buts en 26 apparitions en championnat, pas aidé par les pépins physiques. Depuis des semaines déjà, il se dit que Thomas Tuchel ne compterait pas forcément sur lui, mais surtout, que le principal concerné rêverait d'un retour en terres transalpines.

Plus tôt dans la journée, la presse italienne dévoilait que des réunions allaient avoir lieu dans la journée du côté de Stamford Bridge. Todd Boehly, le nouveau boss des Blues, devait ainsi discuter de Thomas Tuchel au sujet de l'effectif et des volontés de l'Allemand pour le mercato. Et visiblement, une décision a été prise concernant l'avenir du Diable Rouge.

L'Inter en rêve

Comme l'explique Sky Italia, Chelsea est prêt à laisser filer le buteur belge. L'écurie londonienne accepte ainsi de le laisser retourner en Italie, et est ouverte à un prêt. Il faut dire qu'un transfert est difficile compte tenu des sommes abordées - il avait coûté 115 millions d'euros il y a un an - mais un prêt d'un an semble tout à fait envisageable. Quand on sait que Thomas Tuchel devrait avoir les pleins pouvoirs en matière de recrutement et de construction de l'équipe, on imagine que c'est lui qui a donné le feu vert final.

Reste donc à s'entendre sur les termes d'un prêt avec les Milanais, qui n'ont que de bons souvenirs de Lukaku, élément majeur du titre glâné lors de l'exercice 2020/2021. Et c'est réciproque, donc l'accord entre la formation de Serie A et l'ancien d'Anderlecht ne serait pas un problème a priori. On devrait en savoir plus dans les prochaines semaines...