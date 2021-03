Real Madrid - Real Sociedad : les compos sont là

La 25e journée de Liga prend fin ce soir, avec un sacré choc au programme. Le Real Madrid, de retour dans la course au titre, accueille la Real Sociedad, équipe qui revient très bien en championnat avec une série de trois succès notamment. Pour le Real Madrid, l'enjeu est clair : réduire l'écart avec l'Atlético et passer devant le Barça, suite aux victoires des Colchoneros et des Catalans ce week-end.

En face, il y a encore quelques espérances d'accrocher la quatrième place. Pour ce duel, Zinedine Zidane est encore privé de plusieurs joueurs et renouvelle sa confiance en Isco. De son côté, Imanol Alguacil doit faire sans Mikel Merino mais aligne une équipe plus ou moins type.

Les compositions

Real Madrid : Courtois - Lucas Vázquez, Varane, Nacho, Mendy - Casemiro, Kroos, Modrić - Asensio, Mariano et Isco

Real Sociedad : Remiro - Monreal, Le Normand, Zubeldia, Gorosabel - Guevara, Zubimendi - Oyarzabal, David Silva, Portu - Isak