Gaël Kakuta débarque à Lens !

La suite après cette publicité

C'était dans l'air du temps depuis plusieurs semaines, c'est désormais officiel. De retour en Ligue 1 Conforama, le Racing Club de Lens a annoncé il y a un instant l'arrivée de Gaël Kakuta. Le joueur âgé de 29 ans, qui évoluait à Amiens la saison dernière (24 matches, 2 buts, 5 passes décisives) et qui a déjà joué à Lens durant sa jeunesse (1999-2007), va apporter son expérience du haut niveau aux promus.

«Gaël Kakuta est officiellement prêté avec option d’achat pour une saison au RC Lens. Le numéro dix a disputé 24 matchs cette saison sous le maillot Amiénois. L'ensemble du club te souhaite bon courage pour la saison prochaine. Merci Gaël », a indiqué Amiens. Passé par Chelsea, Fulham, Bolton, Dijon, le Vitesse Arnhem, la Lazio, le Rayo Vallecano, le Séville FC, l'Hebei China Fortune, le Deportivo la Corogne et donc Amiens, Gaël Kakuta devient la 5e recrue estival des Sang-et-Or, après le gardien Wuilker Farinez (Venezuela), les défenseurs Facundo Medina (Argentine) et Loïc Badé et le milieu offensif Jonathan Klauss.