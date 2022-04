Manchester City : le décevant Jack Grealish répond aux critiques

La suite après cette publicité

Il est le plus gros transfert de l'été 2021. Contre 118 M€, Jack Grealish a quitté Aston Villa, son club formateur, pour compléter l'effectif 5 étoiles de Manchester City. Arrivé avec un statut de star renforcé par l'Euro et le beau parcours de l'Angleterre, le milieu offensif joue mais a tout de même du mal à enchaîner les performances. C'est bien simple, il n'a inscrit que 4 buts et délivré 3 passes décisives en 32 matchs toutes compétitions confondues.

Ça fait peu pour un joueur d'un tel calibre, surtout au prix où il a été recruté. D'ailleurs, excepté un match de FA Cup en mars dernier face à Peterborough, club pensionnaire de Championship, Grealish n'a plus marqué depuis le mois de décembre et un festival face à Leeds. «Ce n'est un secret pour personne, j'aurais aimé marquer plus et aider davantage, mais j'ai l'impression d'avoir bien joué, même lorsque je n'ai pas marqué ou fait de passe décisive», se défend l'intéressé dans le magazine rattaché à l'UEFA, Champions Journal.

Grealish et le poids de la pression

Il n'est certes pas responsable de son prix mais forcément, la somme misée sur son talent a de quoi mettre une certaine pression sur ses épaules. «J'apprends encore à faire face aux bons et aux mauvais moments. Je pense que le football ressemble à des montagnes russes, vous savez. Un jour, vous êtes en haut et le lendemain vous êtes en bas. Si vous n'obtenez pas le résultat souhaité, vous rentrez chez vous et en étant dévasté», reconnaît le milieu offensif de 26 ans dans des propos retranscris par le Daily Mail.

Grealish affirme d'ailleurs qu'il a encore du mal à se faire à cette nouvelle étiquette qu'on lui a collée sur le front. «Il y a un tel côté mental dans le football. Vous devez être en permanence avec le bon état d'esprit. La pression est une chose importante, surtout pour moi qui viens ici avec ce prix-là et du fait que je suis Anglais. Je pense que les médias essaient de mettre beaucoup de pression sur vos épaules», regrette-t-il. C'est désormais à lui de faire face et de répondre sur le terrain.