Ligue des Champions, Borussia Dortmund : l’improbable retour au premier plan de Jadon Sancho

Ce fut laborieux mais le Borussia Dortmund s’en est sorti. Après le match nul à l’aller, le vice-champion d’Allemagne entendait s’appuyer sur sa forme affichée à domicile sur la scène européenne pour venir à bout du PSV Eindhoven, actuellement intraitable en championnat. Malgré l’avantage au tableau d’affichage, les Jaune et Noir ont souffert face à une équipe néerlandaise entreprenante en seconde mi-temps. Néanmoins, l’essentiel a été assuré pour les hommes de Terzic, à savoir une victoire synonyme de qualification pour les quarts de finale de la C1. Mais bien avant que Marco Reus ne scelle définitivement le succès des siens dans le temps additionnel, un autre homme s’est grandement distingué en montrant la voie aux Marsupiaux : Jadon Sancho.

La suite après cette publicité

Titularisé sur le flanc gauche, l’ailier anglais n’a pas chômé pour s’illustrer. Dans une entame de match où le club allemand était bien décidé à faire la différence pour assommer son adversaire, le joueur prêté par Manchester United a profité d’un service de Julian Brandt aux 20 mètres pour se mettre sur son bon pied avant de déclencher une frappe rasante qui n’a laissé aucune chance à Walter Benitez, masqué par ses défenseurs au départ du ballon (1-0, 3e). Décomplexé par cette ouverture du score précoce, le natif de Londres s’est senti pousser des ailes. Intenable lors du premier acte, Jadon Sancho a fait vivre un enfer à Guus Til puis Jordan Teze, ses principaux opposants. Sa percussion a fait des dégâts et ses coéquipiers n’ont d’ailleurs pas hésité à le solliciter à maintes reprises.

À lire

PSV : les regrets d’Olivier Boscagli après l’élimination en C1

Jadon Sancho sur le chemin de la rédemption ?

De retour en Allemagne cet hiver, Jadon Sancho a tardé avant de retrouver le chemin des filets. Grand artisan de la victoire étriquée du BVB à Brême (2-1) le week-end dernier en championnat, l’ailier de 23 ans, désormais co-meilleur buteur anglais de l’histoire de la Bundesliga avec Tony Woodcock (ancien attaquant de Cologne dans les années 1980), a confirmé son embellie en marquant devant son public, cette fois-ci en Coupe d’Europe. Bien qu’il ait accusé le coup physiquement en seconde période, remplacé à la 75e minute de jeu par Marco Reus après s’être plaint de la cuisse droite, le Britannique semble retrouver progressivement des sensations. Surtout, il retrouve de l’allant dans une compétition qui lui réussit plutôt bien. Lui qui n’avait plus disputé un match de Ligue des Champions depuis novembre 2021, l’Anglais affiche désormais un bilan de 4 buts et 3 passes décisives sur ses 7 dernières apparitions dans la compétition.

La suite après cette publicité

«J’ai su dès le début du match qu’on jouerait pour gagner. Je suis très heureux d’avoir marqué pour les copains. Dès mon retour, je me suis dit que le Signal Iduna Park représentait un lieu particulier, où je me suis fait un nom et où je me suis créé une réputation. Je suis avec une équipe qui croit en moi, l’entraîneur m’a dit de ne pas me mettre trop de pression. Petit à petit, je retrouve des sensations», a savouré l’ailier de 23 ans sur les antennes de beIN SPORTS, récompensé du titre d’homme du match par l’UEFA. Devenu indésirable du côté de Manchester United et pas épargné par la critique depuis son retour outre-Rhin, Jadon Sancho a donné une première réponse à ses détracteurs, mercredi soir. Si ses récentes performances risquent de faire tourner des têtes, le principal intéressé compte bien poursuivre sur sa lancée au moment où le BVB s’apprête à vivre un moment charnière de sa saison.