Euro 2020, équipe de France : l'arbitrage au centre des questions

La suite après cette publicité

Pour les matches des équipes nationales, il y a autant de sélectionneurs et d'arbitres que de gens se réclamant de la nationalité du pays en question. Mais, trois matches sont passés et on peut déjà parler de quelques couacs arbitraux, les Italiens parlent encore de la main d'un défenseur turc dans sa surface lors du match d'ouverture.

Mais, passons directement à nos Bleus chéris. Lors de la première journée du groupe F, l'arbitrage d'Allemagne-France a été au centre de nombreuses discussions. En effet, on se demande encore comment les joueurs de Joachim Löw ont pu finir la rencontre à onze contre onze. De la morsure de Rüdiger au coup de pied de Joshua Kimmich dans le visage de Lucas Hernandez, en passant par l'attentat de Robin Gosens sur Benjamin Pavard, l'arbitre et la VAR n'ont pas été très inspirés.

Arbitrage maison pour la Hongrie

On pourrait aussi revenir sur un éventuel penalty pour une faute de Mats Hummels sur Kylian Mbappé. Le défenseur du Borussia Dortmund semble faucher le Français avant de toucher le ballon. Lors de la deuxième rencontre, la tension est montée d'un cran. S'il n'est évidemment pas simple de prendre des décisions devant les supporters bouillants de la Hongrie, on aurait aimé une plus grande équité dans les coups de sifflet.

Et que dire des cartons ? Benjamin Pavard écope d'un carton pour une faute peu évidente, qui va l'obliger, même s'il prenait déjà l'eau, à défendre avec encore plus d'attention. En toute fin de rencontre, un penalty aurait pu être sifflé pour une faute sur Presnel Kimpembe, voire sur Olivier Giroud, mais l'arbitre préféra arrêter le jeu puisqu'un Hongrois, qui avait tiré le maillot du défenseur parisien, était au sol.

Beaucoup de chance contre le Portugal

Enfin, le temps additionnel était peu logique (4 minutes) après sept changements, de nombreux arrêts de jeu et une pause fraîcheur. En revanche, pour le dernier match contre le Portugal, la France peut s'estimer heureuse. En effet, Hugo Lloris aurait dû, logiquement, écoper d'un carton rouge pour sa sortie désastreuse sur Danilo Pereira, qui, sonné, sortira à la pause.

Le penalty obtenu par Kylian Mbappé n'est pas non plus extrêmement évident et cela ressemblait à un petit cadeau de Mateu Lahoz. En toute fin de partie, Kingsley Coman aurait pu obtenir un penalty, mais la VAR n'a semble-t-il pas vraiment bien vérifié, à moins que la faute soit considérée en dehors de la surface. On espère maintenant de grands hommes en noir pour la fin de la compétition et ça commencera ce lundi, contre la Suisse.