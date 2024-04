Jamie Carragher fracasse le Real Madrid

Après un but de Rodrygo en début de match, le Real Madrid ne s’est pas vraiment montré dangereux et s’est surtout attaché à bien défendre face à Manchester City hier soir. Une stratégie qui n’était pas celle initialement mise en place par Carlo Ancelotti, qui a dû s’adapter face aux Anglais. Au final, cela a payé puisque les Merengues se sont qualifiés aux tirs au but. Mais Jamie Carragher estime qu’ils ne le méritaient pas. Ses propos sont relayés par AS.

La suite après cette publicité

«L’équipe qui remporte la Ligue des Champions n’est pas forcément la meilleure équipe d’Europe. Le dernier tir au but du Real Madrid durant le match a eu lieu à la 12ème minute. Quiconque regarde ce match sans connaître les noms des équipes dira qu’il s’agit d’un décalage absolu et que Madrid est l’équipe la plus chanceuse à s’être qualifiée. Je ne pense pas que le Bayern Munich soit une meilleure équipe qu’Arsenal et je ne pense pas que le Real Madrid soit meilleur que Manchester City.» Un avis bien différent de celui de Thierry Henry, qui estime que l’équipe qui a le mieux défendu est passée.