Le terrible constat de Pochettino sur l’effectif des Blues

Dimanche, à 15h, Chelsea se déplace au Vitality Stadium pour y affronter Bournemouth. Une rencontre à gagner impérativement pour les Blues qui ont du mal à concrétiser leurs occasions en ce début de saison de Premier League. Si certaines recrues montrent de bons signes (Malo Gusto, Nicolas Jackson notamment), l’effectif londonien reste très fortement réduit à cause des blessures qui viennent plomber le groupe de Mauricio Pochettino. La tuile après un mercato d’été XXL.

«Nous avons 11 ou 12 joueurs blessés. Je pense que cela se voit avec l’équipe en ce moment. Je pense aussi que nous n’avons que 14 ou 15 joueurs disponibles et qu’il est important que nous puissions récupérer ces joueurs pour être compétitifs», a déploré l’entraîneur argentin. Parmi ces blessés, des joueurs cruciaux : Christopher Nkunku, Benoit Badiashile, Armando Broja, Carney Chukwuemeka, Roméo Lavia ou encore Reece James. «Il a commencé à faire des choses sur le terrain avec le ballon. Il se porte très bien, il a désespérément envie de revenir et d’aider l’équipe. J’espère qu’il est proche et qu’il pourra être disponible avant la prochaine trêve internationale», rajoute Pochettino sur son capitaine anglais, blessé lors de la 1ère journée face à Liverpool (1-1).