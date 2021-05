WBA : la grosse cote de Matheus Pereira

La suite après cette publicité

L'ascenseur. Promu la saison passée au terme d'un exercice maîtrisé en Championship, West Bromwich Albion n'a pas réussi à conserver sa place en Premier League. Les Baggies n'ont inscrit que 26 points en 38 journées et redescendent donc d'un échelon.

Mais certains du côté de WBA ont tout de même eu l'occasion de montrer qu'ils avaient le niveau pour évoluer dans l'élite. C'est notamment le cas de Matheus Pereira (25 ans). Le milieu offensif brésilien, déjà très bon en Championship en 2019/20 (8 buts et 16 offrandes en 42 matches), a confirmé tout son talent à l'étage supérieur.

Des touches sérieuses en Angleterre et en Allemagne, un club de L1 intéressé

Avec 11 réalisations et 6 passes décisives au compteur en championnat, l'Auriverde, très remuant, a en effet été impliqué sur près de la moitié des buts de son équipe cette saison. C'est dire son influence, criante lors du festival face à Chelsea (2-5, 30e journée), avec un doublé retentissant et deux passes décisives. Forcément, cela ne passe pas inaperçu.

Outre-Manche, certaines écuries plus huppées ont un œil sur lui, à l'image de West Ham et Aston Villa notamment. Son représentant M. Vergette nous a confirmé des contacts avec des clubs anglais, mais aussi des touches sérieuses en Allemagne et en Italie. Une formation de Ligue 1 est elle aussi venue aux renseignements ces derniers jours. Sous contrat jusqu'en juin 2024, Matheus Pereira serait évalué aux alentours de 25 M€ par sa direction. Autant d'ingrédients qui promettent un été très chaud.