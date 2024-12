ASSE - OM : Roberto De Zerbi salue les qualités de son équipe

Après la victoire de son équipe sur l’AS Saint-Etienne (0-2), Roberto de Zerbi n’a pas caché sa satisfaction au micro de DAZN. «On a fait une première période très belle, on revient qu’avec un seul but mais on aurait pu créer plus d’occasions. On pouvait marquer plus au regard de la qualité de jeu. Après, gagner ici c’est difficile, l’ASSE avait 5 matches et 4 victoires, on a gagné alors que ce n’est pas facile ici», a commenté le technicien italien. Le coach olympien a aussi loué la prestation de Mason Greenwood, buteur ce soir. «Mason, il mérite tout ce qu’il lui arrive, il a pressé, joué avec de la générosité, c’est bien pour lui».

Interrogé sur sa méthode, et sur son style de jeu reconnu en Europe, il a tenu être humble. «De Zerbi Ball ? Ca n’existe pas, ce sont les joueurs qui jouent. Aujourd’hui, on a obtenu cette victoire et quand on est l’OM, on veut gagner tous les matches. On peut encore améliorer la mentalité, la générosité, l’altruisme sur le terrain, accompagner les partenaires mais nous devons déjà penser à Lille et faire un grand match devant notre public. On devra faire le même match que ce soir dans notre stade», a-t-il indiqué. Rendez-vous donc la semaine prochaine.