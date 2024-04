FA Cup : Manchester City s’impose face à Chelsea et file en finale

Après sa défaite cruelle aux tirs au but en quarts de finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid, Manchester City n’avait pas vraiment le temps de s’apitoyer sur son sort. En effet, ce samedi après-midi, les Cityzens affrontaient Chelsea lors des demi-finales de la FA Cup à Wembley. Pas question par contre pour Pep Guardiola de faire tourner pour ce match, au contraire. On retrouvait quasiment les mêmes hommes avec Kevin De Bruyne, Jack Grealish, Bernardo Silva et Phil Foden. Erling Haaland, blessé, était forfait de dernière minute pour ce match. Il était remplacé par Julian Alvarez à la pointe de l’attaque. Du côté de Chelsea, on retrouvait l’homme de cette saison Cole Palmer qui était épaulé par Nicolas Jackson.

La suite après cette publicité

Le début de rencontre se déroulait sur les mêmes bases que face au Real Madrid. Manchester City monopolisait le ballon mais ne semblait pas vraiment inspiré face à une formation londonienne qui restait bien en place et ne laissait aucun espace. Ce n’était pas le cas des coéquipiers de Kevin De Bruyne qui, après avoir dominé sans se montrer dangereux, concédaient de grosses occasions. Cole Palmer allumait la première mèche après un joli numéro dans la surface adverse. Mais celui qui pourra s’en vouloir dans ce match se nomme bien Nicolas Jackson. L’attaquant sénégalais manquait plusieurs opportunités franches ou butait à chaque fois sur Ortega.

À lire

Manchester City : Pep Guardiola donne des nouvelles d’Erling Haaland

Doku a encore tout changé

Au retour des vestiaires, Jackson, encore lui, pourtant seul face aux cages, ne parvenait pas à trouver la faille. Et le match basculait peut-être aussi sur ce coup franc de Cole Palmer dévié de la main par Jack Grealish dans sa surface. Mais l’arbitre de la rencontre ne sifflait pas un penalty qui paraissait pourtant logique tant l’international anglais avait le bras décollé au moment de la frappe. Devant les occasions des Blues, Pep Guardiola décidait de faire des changements avec l’entrée de Jeremy Doku.

La suite après cette publicité

Comme face au Real Madrid, l’international belge a tout changé offensivement. Dans un registre complètement différent de Jack Grealish, il percutait, déstabilisait et surtout il terminait ses occasions par des frappes et des centres. Et à force de tenter, il a été récompensé puisqu’il offrait le buteur vainqueur à Bernardo Silva. Le Portugais reprenait bien un centre du Belge et faisait trembler les filets adverses (1-0, 84e). Le but suffisant pour offrir la qualification en finale de FA Cup pour tenter de défendre son titre. De son côté, Chelsea manque l’occasion de se qualifier pour une Coupe d’Europe grâce à une coupe nationale et pourra avoir des regrets. City affrontera le vainqueur de Manchester United-Coventry.