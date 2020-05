Exclu FM : comment la Ligue 1 a loupé Edmond Tapsoba, la nouvelle sensation de la Bundesliga

Parfois, tout va très vite dans le football et Edmond Tapsoba (21 ans) ne peut pas dire le contraire. En l'espace d'une saison, il a connu deux clubs et s'est révélé comme l'un des défenseurs les plus prometteurs du continent. Arrivé au Portugal en provenance de son Burkina Faso natal à l'été 2017, Edmond Tapsoba va rejoindre les U19 de Leixões. Impressionnant physiquement et doué techniquement, il est vite repéré par l'un des clubs les plus intelligents dans la gestion des jeunes au Portugal, le Vitória Guimarães. Véritable caméléon, le défenseur central connaît là encore une adaptation rapide et six mois plus tard on lui offre une place dans l'équipe première. Il faut dire qu'avec la réserve qui évolue en deuxième division portugaise, il a impressionné. Utilisé à 30 reprises, il a été incontournable ne manquant que 4 matches (dont 2 parce qu'il avait été appelé en équipe première sans pour autant jouer). Solide dans les duels, il n'est pas qu'un joueur de devoir puisqu'il a d'excellentes qualités de technique et de relance. Un profil moderne auquel s'ajoute une efficacité devant le but adverse. Pour sa première saison professionnelle, il marque 7 buts et surtout les esprits. Au tout début de l'été, trois clubs français viennent aux nouvelles comme nous l'a confirmé Sébastien Ranc, l'agent franco-burkinabé référent des clubs français pour le football et les joueurs Burkinabés. Il s'agit du FC Metz, de Strasbourg et de Dijon. Les trois clubs ne feront pas d'offre, Strasbourg préférant notamment mettre en valeur son polyvalent défenseur Mohamed Simakan qui a été rayonnant cette saison. Le Vitoria Guimarães n'était pas fermé et attendait 4 à 5 millions d'euros, mais finalement aucune offre n'est parvenue au club portugais et le joueur est resté pour débuter la saison.

La suite après cette publicité

Bien lui en a pris puisqu'il est immédiatement propulsé comme titulaire aux côtés du capitaine Pedro Henrique. Ses concurrents directs, Frederico Venancio et Valeriy Bondarenko ne peuvent rien faire tant le natif de Ouagadougou est au-dessus de toute concurrence. Fiable, il forme donc une charnière solide avec Pedro Henrique (27 ans) qui l'aide bien à prendre ses marques. Ce n'est que l'espace d'un temps puisque Edmond Tapsoba ne cesse de monter en puissance. Son efficacité dans le dernier geste est même très utile puisqu'avec trois buts lors des tours préliminaires de l'Europa League, il aide son équipe à se qualifier pour la phase de poules. Si bien que le FC Metz décide de revenir aux nouvelles fin août, impressionné par les performances d'Edmond Tapsoba. Dans un groupe compliqué avec Arsenal, l'Eintracht Francfort et le Standard de Liège, il ne parvient pas à créer d'exploits, mais se montre suffisamment en évidence. Loin d'être ridicule, le Vitoria Guimarães obtient notamment deux matches nuls contre Arsenal et le Standard de Liège sur le score de 1-1 et ne perd pas par plus de deux buts. En championnat, cela se passe bien également avec 5 buts en 16 matches, 5 clean-sheets et une seule lourde défaite (3-0 face au FC Porto). Vite au-dessus du lot, il reçoit de l'intérêt de nombreuses équipes dont Leicester et Wolverhampton en Premier League. Les clubs de Ligue 1 étaient également présents puisque Lyon a supervisé le joueur à plusieurs reprises sans pour autant confirmer cet intérêt par une offre. Ce n'est pas le cas de Lille qui n'a pas hésité à se déplacer au Portugal via son directeur sportif Luis Campos. Selon nos informations, ce dernier a formulé une proposition de 10 millions d'euros qui a été écartée. Les Dogues se sont ensuite retirés du dossier.

Bayer Leverkusen a insisté jusqu'au bout

Alors qu'un départ en Premier League semble être une suite logique, Edmond Tapsoba a fait le choix de la Bundesliga avec le Bayer Leverkusen. Le club allemand s'est montré insistant pendant deux semaines. Ses représentants ont poussé au Portugal afin de trouver un accord pour une somme avoisinant les 18 millions d'euros dans les dernières encablures du mercato. Outre un projet sportif ambitieux (jouer le top 4 en Bundesliga + encore en course en Ligue Europa), le Burkinabé avait surtout davantage de garanties sur son temps de jeu comme il l'a expliqué à The Athletic : «cependant, j'ai parlé à mon mentor Boureima Maiga et il a souligné qu'il était important de ne sauter aucune étape de mon développement. Passer en Premier League, où je ne jouerais pas, n'aurait pas été une bonne idée. Le Bayer Leverkusen est une équipe avec de nombreux jeunes joueurs qui se développent bien là-bas. Ils jouent également un bon football et nous avons pensé que leur style convenait à mon style de jeu. Je suis ambitieux, mais aussi jeune. J'ai du temps. Ce n'est que le début.» Le Bayer Leverkusen et la Bundesliga sont alors de bonnes passerelles afin de viser plus haut d'ici deux saisons. Sûr de ses forces, mais aussi très lucide sur ses choix sur et en dehors du terrain, Edmond Tapsoba ne met pas longtemps à se mettre son nouveau coach Peter Bosz dans la poche. Excellent lors de ses deux premiers matches contre le Borussia Dortmund (4-3) et l'Union Berlin (3-2), il reçoit immédiatement les louanges du technicien néerlandais : «généralement, je ne fais pas rapidement confiance aux nouveaux joueurs. Mais avec Edmond Tapsoba, c’est différent.» Arrivé pour 5 ans et demi et 18 millions d'euros, il n'a pas eu le temps de douter et s'est affirmé comme la référence dans l'axe de la défense avec Sven Bender, même si ce dernier peut aussi jouer un cran plus haut. Au côté d'un organisateur, il peut mettre en lumière ses qualités. «La partie la plus impressionnante de son jeu est son calme. Il joue comme un vétéran, il résout facilement les situations difficiles. Il est très fort en 1 contre 1, ce qui est important pour les joueurs, car ils (le Bayer Leverkusen ndlr) jouent si offensivement que la défense doit faire face à de nombreuses contre-attaques. Ça lui va bien, car c'est vraiment rapide et physique» nous explique notre confrère de Fussball Transfers Tristan Bernert.

Un véritable tour de force puisque la concurrence est présente avec l'international autrichien Aleksandar Dragovic, mais surtout l'international allemand Jonathan Tah qui est en totale perte de vitesse. Une adaptation rapide qui a impressionné Tristan Bernert : «quand il est arrivé, je ne m'attendais pas à ce qu'il joue le rôle qu'il a maintenant. Je ne pense pas que même les joueurs de Leverkusen pensaient qu'il ferait autant de bien si rapidement. Je n'ai jamais pensé qu'il serait titulaire à la place de Tah. Mais dès le premier match qu'il a joué, il était vraiment bon.» Pourtant, si on se fie aux statistiques défensives, le Bayer Leverkusen a encaissé 12 buts en 10 matches depuis son arrivée. Ce qui fait que 2 clean-sheets et une moyenne de 1,2 but pris par match. Avant son arrivée, le club avait pris 34 buts en 28 matches, soit un petit plus d'1,2 but encaissé par rencontre. La différence ne se fait pas là. C'est plutôt dans le jeu qu'on peut trouver des éléments de réponse. Outre le fait que le Bayer Leverkusen est invaincu depuis son arrivée avec seulement un petit nul contre le RB Leipzig (1-1), il permet au jeu du Bayer Leverkusen d'être bien plus structuré. Très bon relanceur, il est aussi solide dans les duels et Marcus Thuram peut s'en rappeler par exemple. Bien que buteur lors de la défaite du Borussia Mönchengladbach contre le Bayer Leverkusen (3-1), le Français a longtemps semblé sans solution face au roc Edmond Tapsoba. Si bien que les comparaisons élogieuses se multiplient. «Il a une bonne technique, distribue de belles passes et parfois il dribble même hors de la défense et commence à courir derrière les lignes de l'adversaire. À Leverkusen des comparaisons avec Lucio ont lieu, ce qui est un grand honneur puisqu'il est une légende au club» nous explique Tristan Bernert qui lui voit un futur radieux : «je pense qu'il a un très bel avenir. Il s'est amélioré et adapté si rapidement et a tous les outils dont vous avez besoin. Dans sa forme actuelle, il est déjà l'un des meilleurs défenseurs centraux de la Bundesliga.» Sur une pente ascendante, le caméléon Edmond Tapsoba ne cesse de confirmer ses qualités et la Bundesliga pourrait vite se montrer trop petite pour lui. S'il a confirmé que sa principale passion était de dormir, Edmond Tapsoba est très loin d'être amorphe sur les terrains. Les clubs de Ligue 1 peuvent sûrement s'en mordre les doigts.