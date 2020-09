Bordeaux : Otavio et Pablo cambriolés

Mauvaise nouvelle pour Pablo et Otavio. Les deux Brésiliens des Girondins de Bordeaux ont, selon 20 Minutes, tous deux été cambriolés dans la nuit du 26 au 27 juillet alors qu'ils dormaient paisiblement avec leurs familles.

« On a découvert la maison retournée au réveil, on nous a volés beaucoup, beaucoup de choses… Des bijoux, des sacs de marque, des vêtements, des papiers, des valises entières puisqu’il y avait un déménagement en cours et même une voiture », a expliqué l'un des deux Auriverdes. Si la voiture a depuis été retrouvée, le préjudice total s'élève tout de même à plus de 150 000€. Les deux Girondins ont porté plainte pour « vol avec effraction et home-jacking ». De son côté, le club au scapulaire, qui a également vu le centre d'entraînement du Haillan «visité» ces derniers jours, prend l'affaire très au sérieux et a dépêché un agent de sécurité auprès des deux hommes.