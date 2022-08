Ligue 1 : le RC Lens leader provisoire après sa victoire face à Rennes

Les Lensois, deuxièmes au coup d'envoi, ne voulaient surement pas perdre leur place. Les deux équipes ne voulant pas prendre trop de risque en première période, il n'y a eu aucune frappe dans le premier quart d'heure. Par contre, l'intensité était au rendez-vous, l'arbitre utilisant très peu son sifflet. Pourtant, les supporters lensois essayaient de faire pencher la balance mais l'arbitre ne bronchait pas. A noter que l'animation défensive, bien en place de part et d'autre avec des blocs concentrés, écœurait les attaquants pendant la majeure partie de la rencontre.

En effet, malgré des bonnes projections du milieu lensois, la défense rennaise était intraitable en première période. Une statistique permet de s'en rendre compte : il fallait attendre la 22e minute pour assister à la première frappe du match par l'intermédiaire de Fofana. Suite à cette première occasion, le match s'emballait légèrement avec des frappes non cadrées de part et d'autre du terrain. Au fur et à mesure que la mi-temps se rapprochait, la domination lensoise du début de match lassait place à un match équilibré. La dernière action du premier acte était d'ailleurs à mettre au crédit de Rennes. Theate récupérait le ballon pour lancer Doku dans la profondeur. Le centre de l'international belge était finalement bien renvoyé par la défense lensoise (45e+1).

Lens s'envole en deuxième période

La deuxième période partait sur de meilleurs bases avec une occasion pour Lens et Sotoca (46e). Dans la continuité, les Sang et Or se montraient encore dangereux avec une double situation de but (47e). Les Lensois, survoltés, mettaient une pression constante sur les cages rennaises sans trouver la faille. Medina était d'ailleurs vraiment pas loin de marquer le premier but de la partie sur un centre de Fofana (52e). Doku, le plus dangereux des Rennais, répondait aux offensives lensoises avec une frappe dans un angle fermé après un superbe contrôle (54e). Malgré cette éclaircie, Lens reprenait le contrôle du ballon et des occasions. Openda, toujours lui, trouvait Alemdar après un très beau mouvement à trois (58e).

Après l'heure de jeu, la partie prenait une toute autre tournure quand Fofana allumait la première mèche. Le milieu nordiste prenait ses responsabilités avec une percée et des passements de jambe qui faisaient tourner la tête de la défense rennaise. Sa frappe, sublime, s'en allait mourir dans le petit filet opposé du gardien rennais (1-0, 66e). Quelques minutes plus tard, Openda, grâce à un bon pressing, véritable symbole de cette équipe locale tout au long du match, récupérait le ballon face à Rodon. Il pouvait ensuite battre Alemdar (2-0, 71e). Rennes tentait bien de réagir mais le mal été fait. Tout d'abord par l'intermédiaire de Laborde qui trouvait Smaba sur son chemin (72e). Puis ce fut au tour de Tait qui manquait son duel (78e). Sulemana trouvait la barre quelques instants plus tard (79e) et on se disait alors que la chance des Rennais était passée. Finalement, Laborde s'arrachait pour récupérer un ballon dans la profondeur en taclant face à Gradit. Sa frappe sèche du droit passait alors sous la barre d'un Samba médusé (2-1, 90e+1). Lens réussissait à conserver le score malgré une fin de match intense des Rennais. Les Sang et Or sont premiers au classement provisoire en attendant le match du PSG ce dimanche, qui affrontera l'AS Monaco.