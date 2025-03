C3 : l’OL et Malick Fofana s’imposent à Bucarest et prennent une option sur les quarts

Quelques heures après la lourde sanction infligée à Paulo Fonseca, suspendu 9 mois après son comportement menaçant envers Benoît Millot, l’Olympique Lyonnais se déplaçait en Roumanie, ce jeudi, pour y défier le FCSB dans le cadre des 8es de finale aller de la Ligue Europa. Aligné en 4-2-3-1 avec Georges Mikautadze en pointe, l’OL vivait un début de match très délicat. Dominés par les locaux, les coéquipiers de Corentin Tolisso remerciaient Lucas Perri, impérial sur sa ligne (19e, 21e).

La suite après cette publicité

Tempête passée, l’OL se réveillait et frappait finalement en premier. Après un mouvement initié par Rayan Cherki, Mikautadze trouvait Nicolas Tagliafico au second poteau qui concluait d’une tête piquée (0-1, 30e). Un but célébré avec le coach lyonnais, au bord des larmes. Devant au score et maître des débats, l’OL n’était pourtant pas à l’abri et le FCSB se montrait toujours aussi dangereux au retour des vestiaires.

Fofana libère les siens

Plein d’envie, le FCSB gênait considérablement les Lyonnais et Tanase, poussé dans le dos dans la surface de réparation par Perri, était tout proche d’obtenir un penalty mais Tobias Stieler, après visionnage de la VAR, ne bronchait pas (66e). Sur un fil, l’OL craquait finalement assez logiquement quelques secondes plus tard… Entré à la pause et complètement oublié au second poteau, Baluta profitait d’un centre de Radunovic pour remettre les deux équipes à hauteur (1-1, 68e). Sonné, l’OL réagissait et Paulo Fonseca décidait de lancer Lacazette et Fofana en lieu et place de Mikautadze et Nuamah.

La suite après cette publicité

Un coaching payant puisque dans la folle ambiance de l’Arena Nationala de Bucarest, les Gones parvenaient finalement à reprendre l’avantage grâce à l’activité des entrants. Très en vue dès son entrée en jeu, Fofana libérait en effet les siens d’une frappe limpide (1-2, 86e) avant de s’offrir un doublé sur le gong après une contre-attaque express (1-3, 90e). Avec cette victoire (3-1), l’OL prend une belle option avant le match retour, prévu le 13 mars prochain.