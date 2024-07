C1, C3 : l’UEFA donne son feu vert à Nice et Girona

Le président de l’OGC Nice, Jean-Pierre Rivère se disait confiant et il avait raison. Nice attendait le feu vert de l’UEFA pour être autorisé à disputer la Ligue Europa avec Manchester United, club également détenu par INEOS. Manchester City et Girona, détenus par le City Group, étaient dans le même cas en Ligue des Champions. Cet après-midi, l’instance dirigeante du football européen a officiellement donné son feu vert aux quatre clubs.

«À la suite de la mise en œuvre de changements importants par les investisseurs concernés du Girona FC et de l’OGC Nice (respectivement City Football Group et INEOS), la première chambre du CFCB a accepté l’admission du Girona FC et du Manchester City FC à l’UEFA Champions League 2024/25 ainsi que celle du Manchester United FC et de l’OGC Nice à l’UEFA Europa League 2024/25. Les clubs ont pu démontrer que ces changements les mettaient en conformité avec la règle de propriété multi-clubs», indique le communiqué publié sur le site de l’UEFA.