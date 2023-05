L’OM s’interroge sur Ruslan Malinovskyi

La suite après cette publicité

L’histoire entre l’Olympique de Marseille et Ruslan Malinovskyi a mis du temps à se concrétiser. Déjà, l’été dernier, Pablo Longoria voulait récupérer le meneur de jeu ukrainien. Il avait même essayé d’inclure Cengiz Ünder dans la transaction. Sans succès. Finalement, c’est cet hiver que le gaucher a fini par rallier la cité phocéenne.

Depuis, l’ex de Bergame a joué 22 rencontres, 15 titularisations et sept entrées en jeu. Il ne sera resté assis sur le banc qu’à trois reprises. Autant dire qu’il est quasiment toujours utilisé par Igor Tudor. Pourtant, le joueur de 30 ans n’apporte pas vraiment ce qu’il doit apporter et du côté de l’OM, on s’interroge un peu sur ses performances (deux buts et une passe décisive toutes compétitions confondues).

La guerre en Ukraine pèse lourd

« il n’y a pas de secret. On voit tous ce qu’il fait sur le terrain, ça ne sert à rien de le nier. Mais il y a des explications », nous explique-t-on dans l’entourage du club. En effet, on ne se refuse pas de critiquer les performances, mais on essaye surtout d’expliquer un contexte qui n’est pas franchement favorable au milieu ukrainien.

Pour commencer, il est arrivé au mois de janvier. Ce n’est jamais facile de s’adapter aussi rapidement surtout dans une équipe qui tourne bien. Physiquement, on admet aussi qu’il n’est pas encore prêt, une nouvelle fois, encore moins dans une équipe très physique et très agressive. Pourtant Igor Tudor, dont l’agent sera à Marseille ce mercredi, continue de l’utiliser.

C’est surtout mentalement que le bât blesse. Malinovskyi est un super joueur, tous ceux qui ont regardé la Serie A ces dernières années le savent, mais la guerre en Ukraine l’affecte beaucoup. Il y pense constamment et une partie de sa famille vit toujours là-bas. Ce n’est donc pas évident de se consacrer à 100% au football et encore moins de s’adapter. Toutefois, à l’OM, on ne désespère pas qu’il montre ce dont il est capable l’année prochaine.