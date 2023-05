OM : Ruslan Malinovskyi fait son autocritique

La suite après cette publicité

Tête d’affiche du mercato marseillais cet hiver, Ruslan Malinovskyi (30 ans) peine pour le moment à lâcher les chevaux. Si ses dernières prestations laissent tout de même place à l’optimisme en vue de la saison prochaine, l’Ukrainien a souvent été source de frustration chez les supporters phocéens depuis son arrivée. Mais visiblement, l’ancien joueur de l’Atalanta Bergame en est lui aussi conscient. Dans un entretien accordé à l’AFP, le numéro 18 marseillais a livré une analyse lucide de ses quatre premiers mois passés dans les Bouches-du-Rhône.

«Il y avait des éléments tactiques à intégrer et j’avais peu joué pendant six mois à l’Atalanta Bergame. Il m’a manqué un peu de rythme, un peu plus de connexions avec les autres. Peut-être aussi que je me suis mis trop de pression, conçoit l’international ukrainien. Mais Marseille est un grand club, ça n’est pas simple de s’imposer immédiatement. Je peux faire mieux, c’est une évidence. Mais je n’ai fait que quatre mois. La saison prochaine, avec une préparation complète et plus de confiance, je pense que je ferai mieux (…) Les tifosi veulent des buts, des passes décisives. Mais il y a le coach, qui te demande autre chose, et ça commence par la défense. Si tu ne le fais pas, le lendemain il te montre une vidéo avec tes erreurs, les choses que tu dois améliorer. Mais oui, je pense que je peux faire plus offensivement, beaucoup plus.»

