OM : Ruslan Malinovskyi lance enfin la machine

Les roses sont rouges. Les violettes sont bleues. Et Ruslan Malinovskyi (30 ans) est encore titulaire à l’Olympique de Marseille. C’est une rengaine, complètement une habitude depuis que l’Ukrainien est arrivé en provenance de l’Atalanta Bergame cet hiver. Pourtant, le gaucher a souvent déçu et il ne semble pas que sa place soit remise en cause pour Igor Tudor.

Le Croate, d’ailleurs, ne cesse de lui tresser des lauriers, conférence de presse après conférence de presse. Il y a huit jours, après sa première période globalement désastreuse, à l’image de celle de ses coéquipiers, on s’est dit que peut-être Tudor allait revoir ses plans. Que nenni, le natif de Jytomyr reprenait le chemin du pré pour cette deuxième période.

Enfin de l’impact

On ne sait pas vraiment ce qui a pu se passer dans cet entre actes, mais il est revenu transfiguré. Quelques minutes après la reprise, il gratifiait le public d’une belle percée, ponctuée par le but de Dimitri Payet. Il était alors bien loin du style emprunté qui était le sien sur les périodes précédentes. Il s’est remis à gagner des duels et à être ce qu’on attendait de lui : impactant.

Même si les supporters se demandaient encore pourquoi il était sur le terrain en fin de match contre Lille ce samedi (1-2), il serait injuste de dire qu’il a fait un mauvais match. Dans la lignée de sa seconde période contre Angers, Malinovskyi s’est montré dur au duel et impactant. Il fait d’ailleurs quasiment tout le boulot sur le but de Clauss.

IL récupère le cuir suite à un pressing mi-terrain, avant de lancer dans la profondeur son latéral pour l’ouverture du score. Certes, il s’est éteint petit à petit au cours de cette rencontre, mais comme à peu près tous ses coéquipiers. Physiquement, il n’est pas encore au top de sa forme, comme Vitinha, d’ailleurs. Cette fin de saison est pour lui une fin d’adaptation et on n’hésite pas à murmurer qu’il faudra attendre le début de la saison prochaine pour voir le vrai Malinovskyi. Il, sera, il y a fort à parier, à nouveau titulaire ce samedi à l’Orange Vélodrome contre Brest, pour prouver qu’il a enfin lancé la machine.