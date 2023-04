OM : Ruslan Malinovskyi, une si lente adaptation

La suite après cette publicité

L’hiver dernier, afin de s’assurer une seconde place en Ligue 1, objectif assumé du club, l’Olympique de Marseille a frappé très fort sur le marché. Il a puisé dans les caisses pour s’offrir la recrue la plus chère de son histoire (Vitinha, 35 M€), récupéré un joueur qui avait flambé à la Coupe du Monde avec le Maroc (Ounahi) et surtout recruté un élégant gaucher à l’Atalanta (Malinovskyi, 29 ans).

Mais depuis quelque temps, l’OM patine et veut éviter le couac avec ses supporters avant d’affronter Troyes, ce dimanche soir à l’Orange Vélodrome. Le premier cité joue peu et il est compliqué de l’évaluer. Le second a aussi eu peu de minutes, mais en plus il s’est fracturé le pied, ce qui le rend indisponible. Quant au troisième c’est un véritable point d’interrogation.

À lire

OM : ça a chauffé entre les joueurs et les supporters à Lorient

Pas encore le chaînon manquant du système Tudor

On pensait que l’Ukrainien allait être une sorte de chaînon manquant dans l’organisation de Tudor. Un joueur capable d’être créatif dans les ultimes mètres, que ce soit avec sa lourde frappe ou avec une facilité dans la dernière ou l’avant-dernière passe. Jusqu’ici, c’est très compliqué comme en témoignent ses statistiques (16 matches, 11 titularisations toutes compétitions confondues, 2 buts, 0 passe décisive).

La suite après cette publicité

Mais qu’est-ce qui peut bien expliquer cela ? Tout d’abord il ne bénéficie pas du temps d’adaptation que le coach croate veut laisser au Portugais et au Marocain. Comprendre alors que l’international ukrainien, qui a savouré ses premiers pas, devait être prêt et décisif tout de suite. Ce qui n’est pas le cas comme le montre les chiffres que nous évoquons ci-dessus.

Il peine encore à être décisif

D’une part cela s’explique par le faible temps de jeu qu’il avait à l’Atalanta ces derniers mois et donc son manque de rythme, mais ce n’est pas tout. La différence de style entre l’Italie et la France, notamment au niveau de l’intensité, lui cause des problèmes. Là où il pouvait faire deux ou trois pas avant de décider quoi faire dans la Botte, il n’en a plus qu’un dans l’Hexagone.

La suite après cette publicité

Mais cela ne veut pas nécessairement dire que la Ligue des Talents n’est pas faite pour lui, juste que cela nécessite une période d’adaptation plus longue. A l’heure actuelle, il touche peu de ballons (une moyenne à peine plus élevée que 38 par match). Il n’a réussi à créer que deux occasions de but depuis son arrivée et son nombre de passes clés par match reste faible (une seule en moyenne). Il remporte aussi assez peu de duels (44%), ce qui démontre bien qu’il ne s’est pas encore adapté puisqu’il en gagnait un tout petit peu plus en Italie (un sur deux, presque).

L’OM attend évidemment plus de lui, qui a été acheté avec un option d’achat obligatoire. Mais il ne faut pas se précipiter non plus et tirer trop de conclusions hâtives. Toutefois, l’OM aura besoin de lui pour récupérer sa deuxième place et atteindre son objectif. Motif d’espoirs, quelques fins de matches plus tranchantes, où il a su ajouter du liant offensivement comme contre Rennes notamment (1-0). Il va quand même falloir qu’il se mette rapidement en route, pour lui, et pour l’OM.

La suite après cette publicité

Pour ce match OM - Troyes, Parions Sport en Ligne vous propose en exclusivité 10€ de freebets sans dépôt avec le code FML1. Créez votre compte dès aujourd’hui et misez 10€ sur une victoire marseillaise 1-0 (cotée à 7,40) pour tenter de remporter 74€.