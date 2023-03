Ruslan Malinovskyi raconte ses premiers mois à l’OM !

La suite après cette publicité

Débarqué, l’été dernier, en provenance de l’Atalanta Bergame sous la forme d’un prêt avec option d’achat, Ruslan Malinovskyi (29 ans) s’est présenté devant les journalistes avant la réception de Strasbourg, dimanche à 20h45, pour le compte de la 27e journée de Ligue 1. Auteur de 2 buts en 9 matches toutes compétitions confondues depuis son arrivée en terres phocéennes, l’international ukrainien (51 sélections, 7 buts) est ainsi revenu sur ses premiers mois à Marseille.

Parfois décisif, parfois décevant, l’ancien joueur de la Dea a notamment précisé qu’il n’était pas encore à 100%. «Une chose importante à rappeler est que ce n’est pas facile d’arriver à la mi-saison. Je ne suis pas encore à 100 % mais je commence à comprendre mes coéquipiers. On joue en équipe, j’essaie de m’intégrer pour progresser avec elle. Chaque semaine, je donne le maximum pour comprendre le jeu et mes coéquipiers, qu’ils comprennent aussi mes déplacements et mes automatismes. On reste en tout cas concentré sur l’objectif qui est la Ligue des Champions.»

Déterminé à l’idée de se fondre parfaitement au sein du collectif dessiné par Igor Tudor, le numéro 18 de l’OM est, ensuite, revenu plus en détails sur son intégration au sein de l’effectif marseillais. «Ça fait 2 mois que je suis arrivé ici, je me sens plus proche de mes coéquipiers, j’ai commencé à comprendre comment sont les supporters, comment est le club, je me sens bien, je commence à mieux m’intégrer et à donner le meilleur de moi-même.» Confiant pour la suite des événements, l’Ukrainien s’est, enfin, confié sur les spécificités de la Ligue 1. Un championnat jugé physique où le moindre relâchement est payé cash.

«La chose que j’ai senti rapidement c’est que Marseille est un très grand club en France. En Italie on est tactique mais en France c’est un championnat fort physiquement, il faut toujours être présent, au rendez-vous. Il reste 12 rencontres et tous les points sont importants, on va faire attention à toutes les équipes, tout donner, même plus à domicile. Quand on joue à domicile, on ne doit pas donner la chance aux adversaires de gagner et même de marquer (…) On s’est bien préparés pour Strasbourg et je crois que l’on peut gagner. Il faut avoir cette envie de gagner, on ne peut rigoler avec les supporters qui viennent nous voir. J’espère que cela se passera bien et qu’on arrivera à l’emporter.» En clôture de cette 27e journée, l’OM devra, en effet, redresser la barre face aux Strasbourgeois après deux défaites face au PSG et contre Annecy sous les yeux de ses supporters…