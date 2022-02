Amine Gouiri fait sauter la banque contre l'OL

Choc au sommet en Ligue 1 entre une équipe de l'OL qui est en quête d'un match clé ces derniers mois. Et quoi de mieux que l'actuel 3e de Ligue 1, à savoir l'OGC Nice pour jauger le véritable niveau de la bande à Peter Bosz. Et c'est dans son antre du Groupama Stadium que Lyon va accueillir le club azuréen qui vient d'en passer 4 à l'OM en Coupe de France. Et pour ce choc de Ligue 1, voici une offre à ne pas rater, puisque le site de paris sportifs Zebet vous offre 10€ de Freebets (sans avoir besoin de déposer) avec le code FM10, en plus de 150€ de paris offerts sur votre premier dépôt.

Ouverture du score pour Nice d'Amine Gouiri (cote estimée à 7,00)

Depuis le début de la saison, Amine Gouiri marche sur l'eau. Avec 10 buts inscrits en Ligue 1, celui qui tire les penalties à Nice sera encore l'arme fatale du club azuréen face à l'OL. Auteur de l'ouverture du score face à l'OM en Coupe de France, l'international espoir tricolore aura à cœur d'ouvrir son compteur but au Groupama Stadium. Un affrontement qui sera comme d'habitude particulier pour l'ancien Lyonnais qui n'a jamais eu sa chance au sein de son club formateur. Et quoi de mieux que de marquer contre son ancienne équipe pour passer à autre chose !

Victoire de Nice (cote estimée à 3,75)

Sur le papier, il n'y a pas photo entre une équipe de l'OL sur courant alternatif qui alterne le bon et le très moyen depuis le début de la saison. S'il y a un léger mieux depuis le début du mois de janvier, le club rhodanien a rechuté sévèrement face à Monaco le week-end dernier. Tout le contraire de Nice qui s'est bien repris face à l'OM en Coupe de France en infligeant une lourde claque 4-1 au club phocéen. Avec une attaque de feu composée Gouiri-Dolberg-Kluivert, Nice peut largement espérer l'emporter comme la saison passée ou les Aiglons l'avaient emporté 3-2 à Lyon.

Moussa Dembelé marque un doublé (cote estimée à xx)

Depuis quelques semaines, et encore plus depuis le départ d'Islam Slimani, Moussa Dembelé est la principale force de frappe de l'attaque lyonnaise. Avec 3 buts inscrits lors de ses 4 derniers matches, l'ancien attaquant de l'Atletico de Madrid est en grande forme. Tout porte à croire qu'il pourrait briller face à Nice et profiter des caviars délivrés par les nouveaux arrivants au mercato d'hiver, à savoir Guillaume Faivre et surtout Tanguy Ndombele que l'on a déjà trouvé très intéressant face à Monaco malgré un manque de rythme. Un double est une option largement à la portée de l'ancien international tricolore d'autant qu'il tire les penalties à l'OL.

