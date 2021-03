Canet - OM : les compositions sont là

Affiche de ce dimanche soir en Coupe de France, le duel entre Canet Roussillon et l'Olympique de Marseille offre un match entre une équipe de National 2 et un club référence de Ligue 1. Évoluant dans le stade de Perpignan, Canet Roussillon s'organise dans un 4-2-3-1 avec Damien Graves dans les buts. Devant lui, Daouda El Hadji Ba, Diadié Diarra, Mafuta Mbimba et Quentin Martin prennent place. Jérémy Posteraro et Chris Lybohy composent le double pivot. Seul en pointe, Raphaël Pioton est soutenu par Yohan Bai, Jean Vercruysse et Ludovic Gasparotto.

De son côté, l'Olympique de Marseille évolue dans un 4-4-2 avec Yohann Pelé comme dernier rempart. Pol Lirola, Alvaro Gonzalez, Duje Caleta-Car et Yuto Nagatomo forment la défense tandis qu'on retrouve Pape Gueye, Olivier Ntcham, Dimitri Payet et Boubacar Kamara dans l'entrejeu. En pointe, Arkadiusz Milik est accompagné par Valère Germain.

Les compositions

Canet Roussillon : Graves - Ba, Diarra, Mbimba, Martin - Posteraro, Lybohy - Bai, Vercruysse, Gasparotto - Pioton

Olympique de Marseille : Pelé - Lirola, Alvaro, Caleta-Car, Nagatomo - Kamara, Gueye, Ntcham, Payet - Milik, Germain