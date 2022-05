Premier League : Chelsea enfonce Leeds

Excellente opération pour Chelsea ce soir à l'occasion de la 33e journée de Premier League. Vainqueur autoritaire à Leeds 3-0, le club londonien confirme sa 3e place au classement et prend surtout 4 points d'avance sur Arsenal, son plus proche poursuivant, et 8 sur Tottenham, ses deux concurrents ayant un match à jouer en plus.

Autant dire que la qualification en Ligue des Champions est quasiment bouclée, alors qu'a contrario, Leeds se retrouve 18e et premier relégable à deux journées de la fin du championnat. Ce soir, les Blues se sont imposés grâce à des buts de Mount (4e), Pulisic (55e) et Lukaku (83e), face des Peacocks rapidement en infériorité numérique suite à l'expulsion de Daniel James dès la 24e minute.

