Vente OM : Frank McCourt tape du poing sur la table

L'Olympique de Marseille vendu prochainement ? Depuis quelques heures, la toile s'embrase au sujet de la nouvelle rumeur d'une vente du club phocéen. L'entourage de Frank McCourt est d'abord monté au créneau pour réagir. «C'est n'importe quoi», disait-on chez les proches du Bostonien il y a quelques minutes.

La suite après cette publicité

Cette fois, c'est un communiqué officiel envoyé par Image 7, qui gère la communication du propriétaire de l'OM, qui règle l'affaire. «Frank McCourt dément catégoriquement les rumeurs mensongères et délétères au sujet de la vente de l’OM. Celles-ci ont pour seul objectif de déstabiliser un projet dans lequel Frank McCourt s’est investi personnellement depuis plus de quatre ans», lit-on en introduction.

Eyraud conforté

L'hommes d'affaires américain prend lui aussi la parole dans cette missive envoyée aux rédactions, réaffirmant son engagement et sa volonté de «porter ce projet jusqu'au bout» et confortant son président en place Jacques-Henri Eyraud, pourtant contesté par une grande partie des supporters marseillais.

Le Bostonien s'est ensuite étonné de la publication de ces nouvelles informations, quelques jours après les incidents survenus à La Commanderie notamment. «Je m’interroge par ailleurs sur l’origine de ces campagnes répétées de désinformation et me demande à qui profitent ces manipulations», a-t-il conclu. Le message est clair.

Le communiqué de Frank McCourt :

«Frank McCourt dément catégoriquement les rumeurs mensongères et délétères au sujet de la vente de l’OM. Celles-ci ont pour seul objectif de déstabiliser un projet dans lequel Frank McCourt s’est investi personnellement depuis plus de quatre ans : "mon engagement vis-à-vis de l’OM, de ses salariés, de la Ville et de l’ensemble des Marseillais est total. Je resterai avec l’ensemble de la direction de l’OM et son Président, Jacques-Henri Eyraud, investi pour porter ce projet jusqu’au bout. Nous le devons à l’OM et à son histoire, passée, présente et future. Je m’interroge par ailleurs sur l’origine de ces campagnes répétées de désinformation et me demande à qui profitent ces manipulations.»