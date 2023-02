Ligue 1 : sans briller, l’OL se relance à Angers !

En position de lanterne rouge et sans victoire en Ligue 1 depuis seize journées, Angers accueillait l’Olympique Lyonnais, privé d’Alexandre Lacazette, pour le compte de la 25e journée. Neuvième au coup d’envoi et d’ores et déjà vaincu à neuf reprises en championnat depuis le début de la saison, le club rhodanien se devait de réagir après une nouvelle défaite (1-2) à Auxerre le week-end dernier. Et que dire des Angevins, auteurs du pire bilan après vingt-quatre journées depuis le CA Paris en 1933-1934. Alignés en 4-3-3, les hommes d’Abdelaziz Bouhazama débutaient pourtant cette rencontre avec de très belles intentions.

Sur un centre de Mendy venu de la droite, Niane plaçait sa tête mais n’inquiétait pas Lopes (1e). Organisés en 4-2-3-1, les Lyonnais, portés par le jeune Barcola, Cherki et Dembélé sur le front de l’attaque, reprenaient progressivement le contrôle des débats mais se heurtaient au pressing intense des locaux. Incapable de se créer la moindre occasion, les hommes de Laurent Blanc affichaient leurs limites sur la pelouse de Raymond-Kopa. Bien en place, les Scoïstes montraient également d’énormes lacunes dans le jeu offensif. Il fallait finalement attendre un éclair individuel pour voir cette triste première période se débloquer.

Un éclair de Mendes, premier but pour Sarr !

Sur coup franc, Thiago Mendes trompait Bernardoni d’une superbe frappe enroulée du droit et réveillait les Gones (0-1, 38e). Portés par cette ouverture du score, les Lyonnais repartaient à l’attaque mais ne se montraient pas forcément très inspirés sur le plan technique. Décevant dans le jeu - avec un seul tir cadré au cours du premier acte - l’OL virait, malgré tout, en tête à la pause. Au retour des vestiaires, les coéquipiers de Cherki revenaient avec des intentions conquérantes mais le jeune attaquant lyonnais ne cadrait pas sa frappe (46e). Dans la foulée, c’est Bentaleb qui s’essayait (47e). Sans réussite. Dans une rencontre sans relief, pour ne pas dire insipide, aucune des deux formations ne parvenaient à apporter le danger sur les buts. Si Abdallah Sima (63e) puis Amine Salama (71e) sollicitaient Lopes peu après l’heure de jeu, Jeffinho apparaissait, lui, sur la pelouse angevine pour ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs.

Malgré l’intérêt suscité par cette entrée en jeu, rien ne changeait réellement. Ni l’intensité, ni les occasions, ni le tableau d’affichage… D’un joli centre au premier poteau, Caqueret allait finalement réveiller les supporters lyonnais en offrant à Amin Sarr son premier but sous le maillot de l’OL (2-0, 80e). Dans les derniers instants, Sima profitait lui d’une mauvaise passe en retrait de Lovren pour devancer Lopes et réduire la marque (2-1, 87e) mais les Gones reprenaient finalement deux buts d’avance sur une dernière réalisation de Barcola (3-1, 90e), vérifiée par la VAR. Avec cette victoire (3-1), les Lyonnais doublent provisoirement l’OGC Nice et grimpent à la 8e place. Angers est plus que jamais dernier de Ligue 1.

Classement live # Équipe Pts J G N D BP BC DIF 8 Lyon 38 25 11 5 9 39 28 11 20 Angers 10 25 2 4 19 21 53 -32

