OM : la presse espagnole annonce la démission de Marcelino

Marseille, ton univers impitoyable. Depuis lundi, l’OM est plus en crise que jamais. Tout est parti d’une réunion organisée entre la direction et plusieurs responsables et membres de groupes de supporters. Ces derniers ont fait des reproches à Pablo Longoria et ses équipes. Ils auraient aussi proféré de sérieuses menaces. Selon toutes les parties, il ne s’agirait pas de menaces de mort. Mais elles ont été assez violentes et suffisantes pour que le président et ses acolytes envisagent de démissionner. Après plusieurs réunions de crise avec le propriétaire Frank McCourt, ils ont finalement décidé de se mettre en retrait comme expliqué sur notre site.

Le flou règne donc autour de la direction, qui ne sera pas du voyage à Amsterdam où Marseille va lancer sa campagne en Ligue Europa. Marcelino non plus. Comme ses dirigeants, son nom n’a pas été mentionné une seule fois au sein du communiqué lunaire publié par les pensionnaires de l’Orange Vélodrome hier soir. Mais en France comme en Espagne, on annonce que l’ancien coach de Valence ne s’envolera pas pour les Pays-Bas. En ce qui concerne son avenir, selon ce qui se dit dans l’Hexagone, il est plus proche de s’en aller que de rester. C’est le son de cloche que nous avons également eu.

Marcelino s’en va

En Espagne, le ton est différent et plus affirmatif. En effet, AS et la Cadena SER annoncent ce matin que Marcelino a posé sa démission hier. L’Asturien, qui n’a pas digéré le traitement réservé à Pablo Longoria et peut-être aussi les critiques dont il est la cible, a décidé de s’en aller. AS indique que sa décision est irrévocable. Le quotidien ibérique ajoute que sa direction prépare déjà les documents pour mettre un terme à son contrat. Il ne sera donc resté que deux mois au sein de l’écurie française, avec laquelle il n’a pas réussi à se qualifier pour la Ligue des Champions.

Malgré un jeu loin d’être séduisant, il est tout de même parvenu à placer son équipe en 3e position (ex aequo avec Nice) après 5 journées de Ligue 1. Cela n’a pas été suffisant. D’autant que ses dirigeants, notamment son ami Pablo Longoria, se sont posé des questions à son sujet. Marcelino, qui avait lié son sort à celui de son président dans un premier temps, a visiblement décidé de ne pas attendre qu’il tranche. D’après AS, Longoria et ses équipes devraient aussi s’en aller dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines. La suite au prochain épisode…