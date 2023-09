OM : Pablo Longoria et Javier Ribalta se mettent en retrait

La suite après cette publicité

Quelle journée folle du côté de Marseille. A la surprise générale, au cours de la matinée, plusieurs médias ont annoncé la décision de Marcelino de quitter son poste. Par la suite, il a été question d’un départ de Pablo Longoria, qui aurait été remis en question par un groupe de supporters au cours d’une réunion assez tendue. Pablo Longoria s’est, dans l’après-midi, entretenu avec le propriétaire Frank McCourt et il n’a, publiquement du moins, toujours pas annoncé d’éventuel départ. Au contraire, l’Olympique de Marseille a publié un communiqué assez tranchant en cette soirée de mardi.

Les dirigeants marseillais ont montré les muscles et ont ainsi répondu aux menaces des supporters qui exigeaient leur démission. « Cependant, à la suite d’une réunion qui s’est tenue le lundi 18 septembre 2023 au Centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus, des représentants des associations de supporters ont exprimé leur souhait de voir l’actuel Directoire de l’OM démissionner. La menace d’une « guerre » (sic) à leur égard a été émise, tant qu’ils ne démissionneraient pas. Le Directoire de l’OM croit en une relation transparente et régulière avec ses supporters, et tout le monde au club – joueurs, staff et direction – considère que les critiques font partie intégrante du rôle et de l’honneur de représenter l’OM sur et en dehors du terrain », dénonce notamment l’OM dans le communiqué en question.

Prendre le temps pour décider

Selon nos informations, Pablo Longoria n’a pas encore pris de décision, ne souhaitant pas réagir à chaud. En revanche, le président de l’OM ainsi que son bras droit Javier Ribalta, comme Stéphane Tessier (directeur administratif et financier) et Pedro Iriondo (directeur de la stratégie), ont décidé de faire un pas de côté. Ils vont ainsi se laisser le temps de la réflexion pour prendre la meilleure décision pour leur avenir. Ils ne voyageront donc pas à Amsterdam pour le duel des troupes de Marcelino face à l’Ajax, en ouverture de cette Europa League 2023/2024.

Une décision forte qui survient suite à cette confrontation particulièrement tendue et houleuse avec les supporters, qui a donc marqué les esprits des têtes pensantes du club phocéen. Des échanges suffisamment forts et marquants pour que ces quatre hommes en viennent à remettre clairement leur avenir au Vélodrome en question. Quant à l’entraîneur, aucune décision n’a été prise et Marcelino reste, au moment où on écrit ces lignes, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille. Mais nul doute que les prochains jours s’annoncent mouvementés…