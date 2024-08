PSG-Montpellier : Achraf Hakimi est très heureux de la victoire

Pour sa deuxième rencontre de Ligue 1, le Paris Saint-Germain s’est très largement imposé contre Montpellier avec une victoire sur le score de 6-0, où Bradley Barcola, Warren Zaire-Emery, Kang-In Lee, Marco Asensio et Achraf Hakimi ont participé à la fête.

Après la victoire parisienne, le buteur de la soirée Hakimi (25 ans) s’est montré très heureux de sa prestation et du début de saison parisien : «Très content pour le travail que l’on a fait, mais aussi pour mon but. On a profité, on s’est amusé. On est un groupe avec de nouveaux joueurs, on essaie de profiter entre nous, c’est du plaisir. C’est très important cette communion avec le public, on a besoin d’eux toute l’année», a-t-il déclaré au micro du nouveau diffuseur DAZN.