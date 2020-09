Bayern : Hansi Flick révèle comment il a motivé ses joueurs avant la finale contre le PSG

Opposé au Paris Saint-Germain en finale de Ligue des Champions le 23 août dernier, le Bayer Munich s'était imposé 1-0 grâce à une réalisation du français Kingsley Coman, soulevant ainsi la coupe aux grandes oreilles pour la sixième fois de son histoire. Interrogé par Sport Bild ce mercredi, soit une dizaine de jours après le sacre, l'entraîneur du club bavarois Hans-Dieter Flick est revenu sur ce moment. Et ce dernier a notamment expliqué comment le club et lui-même avaient motivé les joueurs à quelques heures du coup d'envoi tant attendu.

«Avant le discours d'encouragement, on a montré à l'équipe une vidéo de motivation émotionnelle, dans laquelle les épouses et les familles des joueurs apparaissaient également. L'idée est née au cours des dernières semaines, il y a tellement de gens qui nous soutiennent dans notre environnement. Ce ne sont pas seulement les entraîneurs, les assistants ou le staff qui font leur travail, mais aussi les familles qui soutiennent les joueurs. Nous voulions nous assurer que les personnes les plus proches aient quelque chose à dire à leurs proches dans leur langue locale. Nous avons montré cette vidéo aux joueurs lors de la réunion de l'équipe à l'hôtel avant de monter dans le bus pour la finale», a lâché Flick. Une vidéo qui a, semble-t-il, bien boosté les Bavarois.