Euro 2020 : Jude Bellingham entre dans l'histoire

Très attendue, l'Angleterre n'a pas manqué son entrée en lice dans cet Euro 2020. Les hommes de Gareth Southgate l'ont emporté 1-0 grâce à une réalisation de Raheem Sterling (57e). Ce premier succès dans la compétition, s'est accompagné d'un record de précocité pour un joueur des Three Lions : Jude Bellingham. A 17 ans et 349 jours, l'intéressé est devenu le plus jeune joueur à disputer un match de l'Euro.

Mais ce n'est pas tout, puisque le joueur du Borussia Dortmund est également devenu le joueur le plus jeune à disputer un tournoi majeur avec la sélection anglaise. Des records qui resteront gravés dans la mémoire de Jude Bellingham...