Barça : Aubameyang sort du silence

Juste après la victoire du FC Barcelone face au Rayo Valladolid (4-0), Pierre-Emerick Aubameyang a vécu une terrible soirée puisque quatre individus se sont introduits chez lui et l’ont agressé, ainsi que sa famille. Une épreuve très douloureuse pour le Gabonais. Blessé à la mâchoire, PEA est sorti du silence afin de remercier tous ceux qui l’ont soutenu.

« Salut tout le monde, merci beaucoup pour tous vos messages. Dimanche soir, des lâches violents ont pénétré dans notre maison, ont menacé ma famille, mes enfants et ont volé des affaires. Ils m’ont blessé à la mâchoire, mais je serai guéri en un rien de temps et, grâce à Dieu, personne d’autre n’a été blessé physiquement. Le sentiment de ne pas se sentir en sécurité dans notre maison est difficile à comprendre et à décrire, mais nous surmonterons cette épreuve en tant que famille et nous serons plus forts que jamais. Merci pour tous vos soutiens, ça veut dire beaucoup pour nous », a-t-il posté sur ses réseaux sociaux.