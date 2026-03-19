CAN 2025 : la réponse forte du sélectionneur du Maroc sur le titre de champion d’Afrique

Mohamed Ouahbi n’a pas été ménagé. Ce jeudi, il a enfilé son costume de sélectionneur de l’équipe nationale du Maroc pour s’exprimer pour la première fois face à la presse. Les médias l’attendaient avec impatience afin d’évoquer l’actualité brûlante du moment. Et il y en avait des choses à dire, entre la succession de Walid Regragui, son projet avec les Lions de l’Atlas ou encore sa dernière liste avant la Coupe du Monde 2026. Le technicien a répondu à toutes les questions. Avant cela, il a tenu à prendre la parole pour évoquer le dossier chaud du moment. «Avant de commencer, j’aimerais féliciter tous les Marocains, le staff, les joueurs, la Fédération pour la bonne nouvelle que nous avons apprise il y a deux jours et qui est méritée.»

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Un peu plus tard, il a été plus bavard sur le sujet. «Quand c’est positif, c’est plus facile. Cette décision m’a fait plaisir et fera plaisir à tout le monde. Mais c’est important de se concentrer sur le présent et le futur. Mon objectif est de rendre l’équipe performante lors de la prochaine Coupe du Monde. Donc je ne vais pas m’attarder sur ce qui a été fait avant. La CAF, les instances et notre fédération ont fait ce qu’il y avait à faire, mais je ne vais pas m’avancer sur ce qui a été dit ces derniers jours. Le plus important est de regarder la suite.» Relancé sur le sujet, il a confié : «c’est une très bonne nouvelle, ça ne peut être que positif. C’est une décision prise par la CAF, la fédération y est pour beaucoup mais tout ce qui concerne ce qui s’est passé avant pendant la CAN, c’est la fédération et les instances qui vont gérer ça. J’aurai un groupe de joueurs motivés à l’idée de faire une Coupe du Monde.»

Le sélectionneur est ravi pour le titre de champion d’Afrique

Elle sera dans les têtes durant ce rassemblement, très important avant de faire des choix cruciaux pour le tournoi estival. Le nouveau boss de la sélection a notamment évoqué l’absence d’Ayyoub Bouaddi. Et il a été clair : «c’est un jeune joueur à fort potentiel qui a la possibilité de jouer pour deux sélections. Après les échanges qu’on a eus, c’est un joueur qui aime son pays, le Maroc. On a proposé le plan, le projet, je pense que rien n’a été négatif. Mais il ne faut pas non plus presser les jeunes joueurs. C’est une décision qu’il doit prendre. J’ai assez de travail pour penser à autre chose. On met ça de côté, mais on suit tout le monde. Je ne pense pas qu’il faille passer beaucoup de temps à en parler mais les échanges étaient intéressants.» La porte n’est donc pas fermée pour le joueur du LOSC, comme pour le joueur du Real Madrid, Thiago Pitarch.

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«C’est un jeune joueur qui fait partie de ceux que je suis depuis très longtemps. J’ai eu l’occasion de me voir de près quand j’étais sélectionneur U20. On a même joué contre lui à la dernière Coupe du monde. Pour un jeune joueur, tout va très vite, comme pour Bouaddi. Il y a beaucoup de spéculations et il préfère se concentrer sur son club. Il faut laisser le temps, tout le monde connaît le projet du Maroc et est enthousiaste d’y participer mais il faut laisser le temps.» Mohamed Ouahbi se concentre sur le présent et sur les deux matches amicaux de ce mois de mars. Il a d’ailleurs évoqué la venue d’Issa Diop, qui a dit oui au Maroc après avoir représenté la France plus jeune.

Des cas qui font parler

«Ce qui est important quand on est un nouveau coach, c’est de faire table rase. Je regarde tous les profils des joueurs capables de jouer pour le Maroc. Le profil d’Issa Diop est intéressant. J’ai pris mes informations, j’ai voulu l’écouter et je l’ai trouvé très sincère, très honnête. Il ne voulait surtout pas être un opportuniste. Il a dit qu’il voulait jouer pour la France mais il n’a jamais dit qu’il ne voulait pas jouer pour le Maroc. Je l’ai trouvé très cohérent. Je lui ai fait comprendre qu’il pouvait jouer pour l’un des trois pays (avec le Sénégal). Il peut apporter beaucoup au Maroc pour accompagner les jeunes joueurs. Il a adhéré au projet. On s’est déplacé. J’ai senti quelqu’un d’investi, qui se déplace souvent au Maroc. Il ne faut pas trop s’attarder sur ce qui a été avant. Je suis sûr que ça va être quelque chose de très positif au Maroc. On l’accueille les bras ouverts.» Une bonne nouvelle pour le Maroc, qui réunit de nombreux talents.

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Mais Mohamed Ouahbi a été très clair sur son projet avec les Lions de l’Atlas. «On n’est pas là pour faire une révolution. On est vainqueur de la dernière Coupe d’Afrique des Nations. On est clair sur ce qu’on veut mettre en place en termes de jeu et de dynamique. C’était important d’avoir des personnes qui connaissent mes principes et qui savent ce qui a été fait avant et ce qu’on veut faire maintenant. J’ai pu m’occuper de beaucoup de choses parce que je peux m’appuyer sur un staff très compétent. Je suis très fier de ce staff et vous le serez aussi.» Tout le monde pourra se faire un premier avis durant ce mois de mars, puis ensuite lors de la Coupe du Monde 2026.