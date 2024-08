OM : Roberto De Zerbi s’enflamme pour Mason Greenwood

Pour son premier match officiel avec l’OM, Mason Greenwood a régalé. Auteur de deux buts, l’Anglais a été l’homme du match à Brest pour un large succès inaugural (5-1). De bon augure pour la suite de la saison même si Roberto De Zerbi refuse de s’emballer après ce premier match. D’après lui, l’attaquant venu de Manchester United pourra s’améliorer davantage quand il connaîtra encore mieux son environnement et ses nouveaux partenaires. C’est ce qu’il affirme en conférence de presse avant la réception de Reims ce dimanche.

«Il doit continuer à s’entraîner comme il le fait. Mason Greenwood est un garçon sérieux, on est tous satisfait de lui en tant que joueur et en tant que personne, pour son comportement. Il a une marge de progression énorme. Contre Brest on a fait un gros match mais on n’a peu réussi à tenir le ballon car les joueurs n’étaient pas disponibles. Lui comme Luis Henrique ou Elye Wahi ne doivent pas seulement penser à attaquer la profondeur mais aussi faire jouer les autres pour tisser le jeu.»

