Pays-Bas - Argentine : les compositions probables

C'est une confrontation récurrente dans l'histoire de la Coupe du Monde : dans le cadre des quarts de finale du Mondial qatari, les Pays-Bas et l'Argentine s'affronteront ce vendredi soir (20 heures, match à suivre sur notre live commenté) sur la pelouse du Lusail Stadium, hôte de la finale de cette 22e édition. Le vainqueur de ce second quart de finale de ce tournoi affrontera le Brésil ou la Croatie, qui croiseront le fer plus tôt dans l'après-midi (16 heures). Un bel affrontement entre l'Albiceleste de Lionel Scaloni, championne d'Amérique du Sud en titre, et les Oranje de Louis van Gaal, qui dispute sa dernière compétition avant le retour de Ronald Koeman en 2023.

Dans l'histoire du Mondial, soit depuis 1930, les deux sélections se sont affrontées à 5 reprises, avec un léger avantage pour les Bataves en termes de confrontations avec deux victoires au bout du temps réglementaire (2nd tour en 1974 et quart de finale en 2006). Néanmoins, les Argentins s'étaient imposés en finale du Mondial 1978 (3-1) pour leur premier sacre planétaire, avant d'éliminer les Néerlandais aux tirs au but en 2014 au Brésil. Un seul petit nul à leur actif, c'était en phase de poules de la Coupe du Monde 2006, sur un score vierge (0-0). Après avoir respectivement éliminé les États-Unis (3-1) et l'Australie (2-1), Néerlandais et Argentins se retrouvent encore pour une place dans le dernier carré...

Depay associé à Gakpo, De Paul remplacé par Paredes

Concernant les compositions, en commençant par celle des Pays-Bas, Louis van Gaal devrait garder son 3-4-1-2 avec Andries Noppert comme dernier rempart. Virgil van Dijk ne devrait pas céder sa place dans la défense tripartite, et ce aux côtés de Jurrien Timber et Nathan Aké. Sur la ligne supérieure, on retrouverait donc les pistons Denzel Dumfries et Daley Blind, déjà bien décisifs face à la Team USA. Au milieu de terrain, Marten de Roon et Frenkie de Jong assureraient le double pivot derrière le meneur de jeu Davy Klaassen. Enfin, Memphis Depay et Cody Gakpo formeraient l'habituelle doublette offensive batave.

Du côté de la formation quadruple championne du monde, Lionel Scaloni ne changerait pas son dispositif et resterait sur son 4-3-3. Emiliano Martínez serait dans les buts, et ce derrière la charnière centrale Cristian Romero et Nicolás Otamendi, qui devraient être accompagnés par Nahuel Molina et le Lyonnais Nicolás Tagliafico. Du côté de l'entrejeu, Leandro Paredes remplacerait Rodrigo De Paul, pas à 100% en raison d'une gêne aux ischios, tandis qu'Alexis Mac Allister épaulerait Enzo Fernández. Enfin, Lionel Messi dirigerait le secteur offensif aux côtés d'Ángel Di María sur le flanc gauche et Julián Álvarez à la pointe de l'attaque.

