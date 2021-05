Mathieu Valbuena se paie Alvaro Gonzalez

Critique à l’égard de ses partenaires à l’issue du match perdu contre Saint-Étienne (0-1), Alvaro Gonzalez n’avait pas pour autant livré une prestation loin de tout reproche pour se permettre une telle sortie. D’ailleurs, un certain Mathieu Valbuena, qui a croisé la route de l’Espagnol cette saison en Ligue des Champions, ne s’est pas privé de remettre en place l’ancien pensionnaire de Villarreal.

« Il n’est pas exempt de tout reproche. Je ne le porte pas dans mon cœur depuis qu’on a joué le match retour à Marseille. Je vais vous donner cet exemple. Quand on a joué le match retour à Marseille, il était venu me voir, presque en m'insultant. Il parle beaucoup, il devrait plus se concentrer sur le football », a-t-il déclaré au micro de RMC Sport.