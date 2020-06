Mercato : Tottenham et Manchester United lorgnent Marcus Edwards

Les clubs sont toujours à la recherche de pépites qui pourraient leur assurer un bel avenir. C'est notamment le cas de Manchester United et Tottenham qui selon Record ont jeté leur dévolu sur Marcus Edwards (21 ans), prometteur ailier droit du Vitória Guimarães. Le numéro 23 de l'équipe portugaise a inscrit sept buts et délivré autant de passes décisives en trente matches cette saison. Ce n'est donc pas surprenant que les échos de ses prestations traversent la France et la Manche pour arriver dans son pays, l'Angleterre, qu'il a pourtant quitté il y a moins d'un an.

Formé chez les Spurs, Marcus Edward a été prêté successivement à Norwich puis à l'Excelsior Rotterdam. Il n'a disputé qu'un match officiel avec l'écurie londonienne, c'était lors de la saison 2015/2016 en League Cup. Tottenham est désormais prêt à lui offrir plus de temps de jeu. Manchester United, quant à lui, pourrait une nouvelle fois réaliser un grand coup dans le championnat portugais, après avoir recruté cet hiver Bruno Fernandes du Sporting CP. Mancuniens et Spurs sont fixés, il faudra selon le quotidien portugais débourser 25 M€ pour s'attacher les services de l'international Espoirs anglais.